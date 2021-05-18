Суд закрыл уголовное дело в отношении двух бывших губернаторов Ивановской области, Павла Конькова и Михаила Меня

Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении сразу двух бывших губернаторов Ивановской области, Павла Конькова и Михаила Меня, ныне аудитора Счетной палаты. Их обоих и еще нескольких фигурантов обвиняли в причастности к растрате на 700 миллионов рублей в 2011 году. Прекращение преследования связано с истекшим сроком давности. Адвокат Меня, Мурад Мусаев рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что его подзащитный не будет настаивать на своей реабилитации и обжаловать формулировку прекращения дела.

Мусаев также добавил, что с Меня снята подписка о невыезде.