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00:09, 18 мая 2021

Роскомнадзор по итогам проверки отказался от планов заблокировать твиттер полностью

Роскомнадзор по итогам проверки отказался от планов заблокировать твиттер полностью и снял замедление скорости доступа к нему через стационарные сети. Вместе с тем сохраняется замедление при доступе через мобильный интернет. Как отмечает телеграм-канал ведомства, для полного снятия ограничений нужно, чтобы соцсеть удалила весь запрещенный контент. Пока же это требование выполнено на 91 процент. Более того, теперь регулятор также пригрозил аналогичными мерами в отношении видеохостинга YouTube и соцсети Facebook.

Ведущий юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян называет намерение регулятора способом давления на иностранные интернет-ресурсы.

Дарбинян отметил, что пока неизвестно, что именно твиттер удалил из списка запрещенной информации Роскомнадзора.


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