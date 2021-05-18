Роскомнадзор по итогам проверки отказался от планов заблокировать твиттер полностью и снял замедление скорости доступа к нему через стационарные сети. Вместе с тем сохраняется замедление при доступе через мобильный интернет. Как отмечает телеграм-канал ведомства, для полного снятия ограничений нужно, чтобы соцсеть удалила весь запрещенный контент. Пока же это требование выполнено на 91 процент. Более того, теперь регулятор также пригрозил аналогичными мерами в отношении видеохостинга YouTube и соцсети Facebook.

Ведущий юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян называет намерение регулятора способом давления на иностранные интернет-ресурсы.

Дарбинян отметил, что пока неизвестно, что именно твиттер удалил из списка запрещенной информации Роскомнадзора.