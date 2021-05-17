В Белоруссии не будут транслировать песенный конкурс Евровидение-2021»

Национальная «БелТелерадиокомпания» приняла такое решение, поскольку, как объявили в ее пресс-службе, страну отстранили от участия в конкурсе этого года по политическим мотивам. В то же время решение участвовать или нет в следующем году национальный вещатель намерен принять позже.

Незадолго до конкурса Белтелеградиокомпания сняла победителя национального отбора прошлого года, который не выступил на конкурсе из-за его отмены на фоне пандемии. В качестве нового конкурсанта без отбора назначили группу, поддерживающую Александра Лукашенко с сатирической песней о протестующих. Организаторы «Евровидения» решили, что текст песни нарушает правила конкурса. Белтелерадиокмопания прислала другой вариант, но отклонили и его.

