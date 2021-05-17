На сайте Аэрофлота прекратили продажу на все рейсы в Турцию, кроме разрешенных сейчас, в период ограничения авиасообщения до конца мая. Речь идет о двух рейсах в неделю из Москвы в Стамбул.

Авиасообщение этими двумя рейсами ограничил оперштаб по борьбе с коронавирусом. Там не подтверждают информацию, что готовятся продлить режим на июнь. Вместе с тем, в пресс-службе Аэрофлота говорят, что произвели «превентивную» отмену рейсов и вернули деньги за уже проданные билеты, чтобы не доставлять пассажирам неудобств, если рейсы отменят в последний момент.