Московский метрополитен подал иск на бизнесмена-внука ветерана,за якобы клевету на которого осудили Алексея Навального

Московский метрополитен подал иск на бизнесмена-внука ветерана, за якобы клевету на которого осудили оппозиционера Алексея Навального. Информацию в базе «Контур. Фокус» нашло издание «Открытые медиа». Суть претензий организации к Игорю Колесникову там не указана, лишь сумма требуемой компенсации – без малого 85 тысяч рублей. И бизнесмен, и метрополитен отказались комментировать этот вопрос «Открытым медиа».

В феврале суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей из-за ролика, в котором тот назвал деда Колесникова, Игната Артеменко, и других героев видеоролика в поддержку поправок к Конституции «предателями и холуями».