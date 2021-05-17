Один человек погиб, двое пострадали при падении вертолета в Архангельской области

Инцидент произошел около половины 10-го вечера в районе острова Мудьюг, о нем в МЧС сообщили очевидцы-рыбаки. По факту аварии возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в вертолете были 1 пилот и 3 охотника.