Ведущий юрист Роскомсвободы Дарбинян считает намерение РКН замедлить работу Facebook и YouTube способом давления

юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян считает намерение Роскомнадзора замедлить работу Facebook и YouTube способом давления на эти ресурсы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, YouTube и Facebook – это не Twitter, и замедление там очень серьезно скажется на удобстве использования сервиса. Вернее ими вообще будет невозможно пользоваться. И, конечно, это будет ощутимый удар, с точки зрения доходов компаний от использования сервисов в России. Произойдет ли это? Скорее всего, да. Это новый способ давления на американских IT-гигантов для того, чтобы они стали более сговорчивыми. Но как они отреагируют, мы пока не знаем», — отметил эксперт.

С.Дарбинян также считает предсказуемым решение РКН в отношении Twitter. «Было понятно с самого начала, что это проба пера, потому что Twitter занимает действительно очень маленькую долю на российском рынке. Я думаю, что он почти ничего не потерял в деньгах от замедления его работы в России. Это больше было про то, чтобы проверить новую систему централизованной блокировки и дать сигнал в адрес «старшим братьям» за океан, что подобная судьба может ждать и их», — пояснил эксперт.

С.Дарбинян добавил, что пока неизвестно, что именно удалил Twitter из того списка запрещенной информации, который направлял Роскомнадзор.