Всемирный экономический форум 2021 года снова перенесен

На этот раз предполагаемые сроки – первое полугодие 2022 года.

Традиционно этот форум проходит в феврале в швейцарском Давосе. В 2020-м ВЭФ прошел непосредственно перед началом пандемии. В 2021-м в январе мероприятие провели в онлайн-формате, но назначили и офлайн-встречу, которая должна была пройти в мае в Сингапуре. После этого ее отложили на август.

В целом Всемирная организация здравоохранения отмечает, что рост новых случаев коронавируса в мире снижается вторую неделю подряд, однако в Юго-Восточной Азии и Индии скорость распространения вируса только растет.

