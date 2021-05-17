Испания подтвердила, что прекратила расследование российского вмешательства в кризис в Каталонии

Национальная судебная коллегия Испании подтвердила, что прекратила расследование российского вмешательства в кризис в Каталонии, — передает агентство ТАСС, которое не приводит никаких подробностей. Как отмечает испанская газета «Diario», это решение суд принял, так как не нашел никаких доказательств вмешательства Москвы в ситуацию в регионе.

Дело о предполагаемом вмешательстве было открыто в ноябре 2019 года после отчета полиции. Расследование проходило в секретном режиме. Россию подозревали в попытке повлиять на ситуацию в автономном регионе Каталония, который пытался отделиться от Испании.

