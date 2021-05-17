Российский Совет торговых центров обратился в Минэкономразвития

Российский Совет торговых центров, который объединяет владельцев и управляющих крупнейших ТЦ, обратился в Минэкономразвития с просьбой выделить торговые комплексы в отдельную отрасль таким образом, чтобы они могли претендовать на дополнительную господдержку в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией. Об этом сообщает сайт РБК со ссылкой на письмо ритейлеров в Минэкономразвитие.

По оценке Совета, в прошлом году участники рынка недополучили примерно четверть триллиона выручки из-за коронавирусных ограничений.

