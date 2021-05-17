Более сотни курьеров сервиса доставки продуктов «Яндекс.Лавка» угрожают начать забастовку

Они обвиняют компанию в притеснении сотрудников. В Яндексе утверждают, что претензии возникли из-за технического сбоя, который уже устранили.

Десятки курьеров «Яндекс.Лавки» объединились в инициативную группу — они требуют справедливых условий труда и готовят полномасштабную забастовку, к которой готовы присоединиться их коллеги и сотрудники других агрегаторов. Протестовать они решили после того, как неделю назад курьерам, работающим в районах Новогиреево и Перово, без объяснения причин снизили почасовую оплату в 3 раза — до 50 рублей. Позже в «Яндекс.Лавке» объяснили это сбоем, однако в течение следующих дней ситуация не изменилась, компенсации работникам не выплатили. Тогда около 30 курьеров в знак протеста не вышли на работу, и как рассказали изданию «Открытые медиа» в профсоюзе «Курьер», «Яндекс» оштрафовал их вместо того, чтобы урегулировать конфликт. Троих сотрудников уволили. В «Яндексе» «Открытым медиа» разъяснили, что проблема действительно возникла из-за сбоя, затронувшего небольшую часть курьеров. В компании рассказали, что сегодня сделали перерасчет, и сотрудники получат компенсацию в полном объеме. Там утверждают, что курьерам еще в пятницу сообщили, что ситуация разрешилась в их пользу.

Двоих из уволенных курьеров уже восстановили на работе. К третьему у компании были и другие претензии, его судьбу решат позднее