После массовой стрельбы в школе в Казани, мэр города Мершин объявил, что охрана учебных заведений будет усилена

В результате стрельбы в гимназии №1275 погибли 7 восьмиклассников и двое учителей. Более 20 человек попали в больницы с ранениями разной степени тяжести. Стрелка 19-летнего, бывшего ученика гимназии, Ильназа Галявиева, арестовали. Ему грозит срок вплоть до пожизненного. По окончании следственных действий его доставят на психиатрическую экспертизу в Москву.

Об усилении охраны в школах сегодня объявила и столичная полиция.