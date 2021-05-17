РКН по итогам проверки отказался от планов заблокировать твиттер полностью и снял замедление скорости доступа к нему

Роскомнадзор по итогам проверки отказался от планов заблокировать твиттер полностью и снял замедление скорости доступа к нему через стационарные сети. Вместе с тем сохраняется замедление при доступе через мобильный интернет. Как отмечает телеграм-канал ведомства, для полного снятия ограничений нужно, чтобы соцсеть удалила весь запрещенный контент. Пока же это требование выполнено на 91 процент. Более того, теперь регулятор также пригрозил аналогичными мерами в отношении видеохостинга YouTube и соцсети Facebook.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сказал нашей радиостанции, что не поддерживает эту идею.

Вместе с тем Свинцов допустил, что в случае замедления фейсбук действительно может пойти на диалог с российскими властями.