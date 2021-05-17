ЛДПР не поддерживает планы РКН о замедлении работы Facebook и YouTube

ЛДПР не поддерживает планы Роскомнадзора о замедлении работы Facebook и YouTube. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«От лица фракции ЛДПР мы не поддерживаем такие мероприятия. Мы считаем, что десятки миллионов наших граждан пользуются и Facebook, и YouTube, и Twitter. Поэтому сейчас, особенно в период, когда еще есть определенные коронавирусные ограничения, и люди получают большой объем информации, конечно, это нежелательно», — сказал депутат.

При этом А.Свинцов отметил, что Роскомнадзор понять можно. «Он пытается заставить крупнейших игроков соблюдать российское законодательство, и пока другого способа, кроме как ограничение трафика или полная блокировка, к сожалению, у него нет», — пояснил он.

Как стало известно, Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter, если они не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента.