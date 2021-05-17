Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новой главой Росмолодежи 30-летнюю Ксению Разуваеву

Она окончила РАНХиГС, сотрудничала с Молодой гвардией «Единой России» и работала во внутриполитическом блоке Кремля. Бывший глава агентства Александр Бугаев перешел на пост первого зам.министра просвещения.

О смене главы Росмолодежи РБК со ссылкой на источники писал еще 16 мая, но о причинах перестановок ни тогда, ни сейчас не сообщается.

