В Красноярском крае начали прокурорскую проверку после утечки дизельного топлива у дочерней компании Норникеля

Проверку начала прокуратура по инициативе Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Ранее сегодня сообщалось о разливе дизельного топлива объемом около 200 литров из резервуара объемом в 20 тысяч кубометров. При этом, по данным компании, разлив был в десять раз меньше. Из-за аварии на территории города дудинки объявлен режим чрезвычайной ситуации.

