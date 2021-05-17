Более ста курьеров сервиса доставки Яндекс-Лавка в Москве угрожают забастовкой из-за троекратного снижения зарплаты

Об этом пишет издание Открытые медиа со ссылкой на сопредседателя профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. По его данным, уже на следующей неделе более ста курьеров намерены прекратить работу в районах Перово и Новогиреево. Забастовка начнется, если компания до 24 мая не пересмотрит условия оплаты труда.

10 мая курьерам в этих районах без объяснения причин снизили почасовую оплату со 150 до 50 рублей. В Яндекс-Лавке это назвали техническим сбоем, но спустя неделю так его и не устранили, а когда часть курьеров в знак протеста перестали работать, их начали штрафовать и предлагать вернуться на работу за 100 рублей в час.

В Яндекс-Лавке после публикации в СМИ пояснили, что указанные суммы это лишь минимально-гарантированный доход при условии полного простоя, понижение действительно было вызвано техническим сбоем и все суммы в ближайшее время будут компенсированы.

