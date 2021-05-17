Федеральная антимонопольная служба признала Почту России нарушившей закон о защите конкуренции

Претензии ведомства связаны с стопроцентной надбавкой за посылки в труднодоступные пункты и из них. Как отмечают в пресс-службе ФАС ранее они уже выдавали Почте России предупреждение о необходимости прекратить взимать эти надбавки. Из-за неисполнения требований ФАС возбудило на Почту России дело. Какие санкции могут быть к ней применены, пока не уточняется.
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…