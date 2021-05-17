Федеральная антимонопольная служба признала Почту России нарушившей закон о защите конкуренции

Претензии ведомства связаны с стопроцентной надбавкой за посылки в труднодоступные пункты и из них. Как отмечают в пресс-службе ФАС ранее они уже выдавали Почте России предупреждение о необходимости прекратить взимать эти надбавки. Из-за неисполнения требований ФАС возбудило на Почту России дело. Какие санкции могут быть к ней применены, пока не уточняется.