Мень не будет добиваться своей реабилитации в связи с прекращением уголовного дела – адвокат

Бывший губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты Михаил Мень не будет добиваться своей реабилитации в связи с прекращением за истечением срока давности уголовного дела о растрате 700 млн рублей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Мурад Мусаев.

«Мы считаем, что его честное имя не пострадало. Мало приятного в этой истории с уголовным делом, но прекращение его за истечением срока давности не значит признания его виновным. Поэтому у нас не стоит вопрос о том, чтобы добиться реабилитации любой ценой», — сказал он.

По словам М.Мусаева, его клиент «жаждал справедливого судебного разбирательства по этому делу», но это бы заняло слишком много времени. «Если даже надеяться на таковое в Тверском районном суде, это разбирательство заняло бы годы жизни, потому что там 150 свидетелей, несколько тысяч документов, каждый из которых надо досконально исследовать. Только в суде первой инстанции мы рисковали бы потратить года 1,5-2, не говоря уже об апелляции и кассации. Это 3-4 года в теории. Ни у кого нет лишних 3-4 лет жизни. И после долгих раздумий Михаил Александрович решил, что лучше он эти годы потратит на созидательный труд и уделит своей семье, чем проведет их в судебных тяжбах», — пояснил адвокат.

М.Мусаев добавил, что с Меня снята подписка о невыезде.