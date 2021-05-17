Букингемский дворец советуют принцу Гарри с супругой Меган Маркл отказаться от титулов герцога и герцогини Сассекских

Это пишет со ссылкой на источники газета Таймс. По их данным, это связано с очередными критическими замечаниями Гарри в адрес правящего дома и своего отца, принца Чарльза. Ранее Гарри в эфире радиоподкаста сказал, что Чарльз воспитывал его так, как в свое время воспитывали его самого, но он, Гарри, собирается разорвать этот круг, не передавая дальше связанные с неправильным воспитанием боль и страдания. В то же время, — отмечают источники газеты, — ни королева, ни кто-либо другой в Букингемском дворце не собираются оказывать в связи с этим какое-либо давление на пару.
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