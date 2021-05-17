Израильские военные объявили о сорванной попытке атаки с моря членами радикальной группировки ХАМАС

Как пишет газета The Times of Israel, военные заметили у берега на севере сектора Газа группу военных, готовящих оружие, которое обычно используют боевые пловцы, после чего по ним нанесли удары как ВВС так и ВМФ Израиля.

Самое крупное с 2014 года обострение между Израилем и Палестиной продолжается уже неделю. Счет погибшим идет на десятки, раненым на сотни.

