Это передает агентство ТАСС со ссылкой на источник среди местных правоохранителей. По данным следствия, убитый, мужчина 1972 года рождения, застрелил из охотничьего ружья бывшую жену, ее мать и брата, после чего скрылся.
В Пензе убили при задержании мужчину, который подозревается в тройном убийстве
Это передает агентство ТАСС со ссылкой на источник среди местных правоохранителей. По данным следствия, убитый, мужчина 1972 года рождения, застрелил из охотничьего ружья бывшую жену, ее мать и брата, после чего скрылся.