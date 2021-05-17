МВД пожаловалось петербургскому губернатору Александру Беглову на шоу дронов, которое прошло в городе 2 мая

В письме, направленном ведомством, две претензии: во-первых, нарушение санитарных норм, так как десятки тысяч зрителей могли заразиться коронавирусом. Во-вторых, недостаточный уровень охраны мероприятия. По оценке МВД, шоу охраняли всего лишь 17 сотрудников ЧОПов, а всю полицию в тот вечер задействовали на матче «Зенит»-«Локомотив». По мнению МВД, обе эти проблемы связаны с неправильным планированием массовых мероприятий и отсутствия заблаговременного уведомления городских властей.
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…