РПЦ расширила список сайтов, которые называет мошенническими

На сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом в перечень добавили ссылки на сайты, которые предлагают передать записки мощам Николая Чудотворца, Сергия Радонежкого и Спиридона Тримифунтского. Как поясняет Церковь, они не могут гарантировать, что пожертвования, собранные через эти сайты дойдут до соответствующих монастырей, так как те не имеют официального отношения к РПЦ.

На данный момент в списке РПЦ 26 интернет-ресурсов.

