Посетители не могут покинуть СИЗО Бутырка из-за отключения электричества, — передает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова, одного из заблокированных там людей. По его словам, СИЗО обесточено уже более полутора часов. Из-за этого не открываются автоматические двери. Из-за чего произошла авария и когда она будет устранена, пока неизвестно. Московское управление ФСИН ситуацию не комментирует.

