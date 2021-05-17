На олимпийских играх в Токио не будет «Русского дома» — об этом рассказали в Олимпийском комитете России

В то же время, по их данным, сохраняется возможность, что такой «Дом» все-таки сделают на Зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине — в настоящий момент с китайскими властями прорабатываются разные варианта размещения российских болельщиков.

Летняя Олимпиада, перенесенная на год из-за коронавируса пройдет с 23 июля по 8 августа. Зимние игры – с 4 по 20-е февраля следующего года.

