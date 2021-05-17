Обвиняемого в массовой стрельбе в Казани по окончании следственных действий доставят в Институт им.Сербского в Москве

Обвиняемого в массовой стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева по окончании следственных действий доставят в Институт имени Сербского в Москве для проведения психиатрической экспертизы. На данный момент он содержится в СИЗО, в одиночной камере под круглосуточным видеонаблюдением. По данным Общественной наблюдательной комиссии региона, на условия не жалуется.

10-го мая 19-летний Галявиев пришел в школу, в которой учился и убил девять человек. Из них 7 детей и двое учителей. Еще более 20 госпитализированы.