Иностранный турпоток в РФв первом квартале текущего года оказался на 95% ниже чем за аналогичный период прошлого года

Это следует из статистики погранслужбы ФСБ. Общее число въехавших иностранцев снизилось на две трети. Таковых набралось 1 миллион 800 тысяч, но из них с целью туризма въехали чуть более 13 тысяч человек, в то время как в январе-марте 20-го их было больше 300 тысяч. Чаще всего Россию посещали украинцы, следом идут к Казахстан, Абхазия, Киргизия и Армения. С целью туризма больше всего приезжали из Турции, Сербии и Кубы.

