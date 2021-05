Суд в Калифорнии оставил без рассмотрения иск к социальной сети Фейсбук

В нем требуют признать незаконным присвоение меток «контролируемые Россией СМИ» страницам изданий In the Now, Waste-Ed и Soapbox. За истцом оставлено право скорректировать иск до 11-го июня.

О подаче иска от правообладателя этих изданий стало известно еще прошлым летом. Тогда Facebook решил, что компания аффилирована с телеканалом Russia Today.