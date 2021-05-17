Это сообщает правозащитный фонд Общественынй вердикт, который власти России считают иноагентом.

Все подозреваемые по делу о пытках в Ярославской колонии №1, задержаны, — сообщает правозащитный фонд Общ9ественынй вердикт, который власти России считают иноагентом. В управлении СК по Ярославской области эту информацию не подтверждают и не опровергают. Таким образом число задержанных по этому делу выросло до 10. Их подозревают в избиении Абубакара Сагалаева. Часть из них находится под домашним арестом. В то же время, по данным адвоката потерпевшего, некоторым фигурантам дела в качестве меры пресечения назначили подписку о невыезде.

«Новая газета» дважды публиковала видеозаписи пыток заключенных в этой колонии. Как минимум один из них после избиений скончался.

