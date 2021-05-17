В Санкт-Петербурге из-за нового роста заболеваемости коронавирусом развернут дополнительно 500 коек в стационарах

В Санкт-Петербурге из-за нового роста заболеваемости коронавирусом развернут дополнительно почти 500 коек в городских стационарах. За последнюю неделю число госпитализаций там выросло более чем на четверть. На данный момент в городе продолжает действовать масочный режим и ограничение массовых мероприятий. Губернатор Александр Беглов на фоне роста заболеваемости не исключает возврата и части других ограничений.

Беглов также напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинации.