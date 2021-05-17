Секретарь московской городской организации «Единой России» Андрей Метельский считает, что не только его партия потеряла рейтинг. Он связывает это падение с пандемией коронавируса. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Рейтинги всех политических партий в последнее время достаточно серьезно падают. Это связано с тем, что население устало от пандемии коронавируса, от болезней. Москва не исключение», — сказал А.Метельский.
О том, что рейтинг «Единой России» среди москвичей упал за два года с 25% до 15%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», который российские власти считают иностранным агентом.
Секретарь московской организации «Единой России» Метельский считает, что не только его партия потеряла рейтинг
Секретарь московской городской организации «Единой России» Андрей Метельский считает, что не только его партия потеряла рейтинг. Он связывает это падение с пандемией коронавируса. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».