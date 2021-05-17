Лидер «Яблока» Рыбаков связывает рост популярности своей партии с ее неподдельной оппозиционностью

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков связывает рост популярности своей партии с ее неподдельной оппозиционностью. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видим рост поддержки не только в Москве, но и в целом по стране, потому что для людей совершенно очевидно, что стране нужны перемены и другая политика, и что нынешняя власть находится в тупике и гонит в тупик всю страну. И совершенно очевидно, что ни одна из парламентских партий не является оппозиционной по отношению к Кремлю и Владимиру Путину», — сказал Н.Рыбаков.

Он подчеркнул, что «Яблоко» все время является оппозицией по отношению к Владимиру Путину и проводимой им политике". «Люди хотят внятную, понятную альтернативу – с этим и связан рост поддержки партии», — заключил Н.Рыбаков.

В нынешней Государственной Думе партия «Яблоко» не представлена.

18.35