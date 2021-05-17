Власти Кипра с понедельника ослабляют для туристов и жителей коронавирусные ограничения

Комендантский час на острове будет начинаться в полночь вместо 11 вечера, а специальный электронный пропуск, подтверждающий отсутствие коронавируса перестанут требовать для посещения летних веранд в ресторанах, кафе и барах, театрах и кинотеатрах под открытым небом. Также открываются парки развлечений и игровые площадки. Ночные клубы по плану должны заработать в начале июня.

Российских туристов Кипр начал пускать с 1 апреля. Для въезда нужно предоставить сертификат о вакцинации, в том числе препаратом Спутнику, либо свежий отрицательный результата анализа на коронавирус.

