Мосгордума уйдет на летние каникулы

Комиссия по организации работы поддержала предложение сделать перерыв с 24 мая по 19 сентября. Необходимость такого перерыва в городском парламенте объясняют необходимостью работы депутатов в своих избирательных округах, так как ранее многие мероприятия там отменились из-за коронавирусных ограничений, а сейчас появилась возможность их провести.