В Санкт-Петербурге завели третье уголовное дело после пожара в здании общества «Невская мануфактура»

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Официально правоохранители пока эту информацию не подтверждают. Дело завели по статье «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», максимальное наказание по которой составляет три года колонии. В качестве обвиняемых проходят хозяева сгоревших помещений.

Крупнейший в современной истории Петербурга пожар в «Невской мануфактуре» начался 12 апреля. Его тушили пять суток. Погиб один пожарный. Ранее по факту произошедшего уже возбудили дела о причинении смерти по неосторожности и о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Под стражей гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель.