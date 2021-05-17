Заседание по делу о признании ФБК* экстремистской организацией перенесли на начало следующего месяца

Заседание по делу о признании «Фонда борьбы с коррупцией»* экстремистской организацией перенесли на начало следующего месяца.

Иск о признании экстремистскими организациями ФБК и штабов Алексея Навального подала прокуратура Москвы. Там уверены, что оппозиционеры хотят изменить основы конституционного строя. Фонд борьбы с коррупцией в России признали иноагентом.