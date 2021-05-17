Роскомнадзор передумал блокировать Twitter, но сохранил частичное замедление на доступ к социальной сети в России

Роскомнадзор пока не будет блокировать Twitter. В ведомстве сообщили, что с сервиса микроблогов частично снимут введенные ранее ограничения.

Модераторы Twitter удалили более 90% постов, к которым у Роскомнадзора были претензии. В ведомстве подчеркнули, что положительно оценивают усилия соцсети по выполнению требований российского законодательства и заинтересованность в выстраивании конструктивного диалога – соответствующее заверение содержалось в письме, которое руководство Twitter направило в Роскомнадзор. Сервис решили пока не блокировать, и снять часть ограничений – замедление трафика сохранится только на мобильных, ранее оно действовало и на половине стационарных устройств. Но полностью ограничения с Twitter снимут только в том случае, если будут удалены все выявленные запрещенные материалы. В Роскомнадзоре отметили, что противоправный контент выявили и на других интернет-площадках, среди которых социальная сеть Facebook и видеохостинг YouTube. Им ведомство рекомендовало предпринять меры, в противном случае платформам грозят санкции аналогичные применяемым к Twitter.

Замедлять Twitter начали два месяца назад. Среди контента, который требовал удалить Роскомнадзор, были в том числе сообщения о несогласованных протестных акциях