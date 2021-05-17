В США начинается судебный процесс над экс-полицейской. Она застрелила чернокожего, перепутав электрошокер с пистолетом

В суде Миннеаполиса сегодня начинается судебный процесс по делу против бывшей полицейской Ким Поттер, которая застрелила чернокожего водителя, перепутав электрошокер с пистолетом.

В апреле этого года офицер полиции Миннеаполиса Ким Поттер и ее напарник остановили машину 20-летнего чернокожего Данте Райта за просроченные номера и висящий на зеркале заднего вида освежитель воздуха. Выяснив, что Райт находится в розыске за неявку в суд по уголовному делу, где ему было предъявлено обвинение в ношении оружия без разрешения, а также в бегстве от полиции, офицеры попытались арестовать Райта. Райт уворачивался от офицера, после чего полицейская Ким Поттер наставила на молодого человека пистолет. Весь инцидент был заснят на нательную камеру Поттер — на видеокадрах она кричит подозреваемому «Электрошокер! Электрошокер» — после чего выстреливает из пистолета и убивает Данте Райта на водительском месте. Поттер заявила, что была уверена, что вытащила свой ярко желтый электрошокер, а не черный пистолет. Ей было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности второй степени, суд выпустил обвиняемую под залог в 100 тысяч долларов. Интересы Ким Поттер в суде представляет адвокат, защищающий в другом процессе бывшего полицейского из Миннеаполиса Томаса Лейна, вместе с Дереком Шовином принимавшего участие в задержании Джорджа Флойда, которого Шовин задушил коленом.

Максимальное наказание, которое грозит Ким Поттер в случае признания ее виновной — 10 лет тюрьмы и 20 тысяч долларов штрафа.