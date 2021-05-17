Калашников: Половина россиян, вышедших из колоний, не могут нормально трудоустроиться и социализироваться

Половина россиян, вышедших из колоний, не могут нормально трудоустроиться и социализироваться, — признал директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. По его мнению, решить эту проблему можно, привлекая опыт использования во ФСИН принудительных работ.

