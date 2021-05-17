Бывшего гендиректора Центра имени Хруничева признали виновным в растрате

Александр Селиверстов получил 5 лет колонии общего режима, двое его подчиненных – по 4,5. Еще один фигурант скрылся за границей, он объявлен в международный розыск.

Суд установил, что обвиняемые закупали металл для ракет по завышенным ценам – с наценкой более 100 процентов и без учета альтернативных предложений. Ущерб от их действий составил 108 млн рублей.