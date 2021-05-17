Суд в Тюмени арестовал на два месяца подростка, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о терроризме

Речь идет о 17-летнем подростке, который отправил в социальной сети двум одноклассникам видео со стрельбой и сообщил некоей готовящейся атаке. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее сегодня стало известно, что московская полиция начала проверку после того, как 10-классник пошутил, что устроит стрельбу в школе.