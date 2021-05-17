Администрация президента США одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на 735 миллионов долларов, — сообщила газета «Вашингтон пост». По данным ее источников, Конгресс получил соответствующее уведомление 5-го мая, за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и движением ХАМАС.