Армия Израиля и вооруженные формирования радикального движения ХАМАС продолжают обмениваться ракетными ударами

Израилю удалось уничтожить одного из палестинских высших офицеров. В результате ракетного обстрела погиб командир Северной Бригады «Исламского Джихада» Хусам Абу Харбид. Об этом сообщила газета Таймс оф Израэль. В ответ в воздух поднялись палестинские ракеты. Радикалы объявили об атаке военной базы Хацерим, корабля ВМС Израиля, а также городов Сдерот, Ашкелон и Бэйр-Шева. ТАСС сообщает о том, что одна из ракет попала в жилое здание в Ашдоде. Израиль заявил об уничтожении субмарины радикалов, которую пытались спустить на воду для последующего совершения теракта, однако израильский беспилотник и военное судно пресекли эту попытку. Официальный представитель ЦАХАЛа Джонатан Хонрикус заявил, что удары по террористическим объектам будут продолжены, правда в их число попали две школы в секторе Газа, которые работают под эгидой ООН. О том, что они стали мишенью для ракет Израиль предупредил официально.

Всего в секторе Газа в понедельник погибло не менее 6 человек.