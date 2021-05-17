В Петербурге вспоминали сегодня депутата Госдумы Галину Старовойтову. Ее убили более 20 лет назад

В этот день ей исполнилось бы 75 лет.

На Никольском кладбище прошла сегодня панихида памяти депутата Галины Старовойтовой. После в сквере имени политика, в центре Петербурга, прошла мемориальная встреча для всех желающих. К памятнику Старовойтовой возложили. Напомню, ученого и депутата убили в подъезде её дома в ноябре 1998 года. Заказчика до сих пор не нашли. Организатором признали бывшего прапорщика Главного разведывательного управления, директора охранного предприятия Юрия Колчина. Следствие сообщало о его связях с депутатом госдумы от ЛДПР Михаилом Глущенко. После ареста исполнителей Глущенко уехал из России и разыскивать его не стали. Два года назад в организации убийства Старовойтовой обвинили лидера «тамбовской» преступной группировки Владимира Барсукова-Кумарина. Журналисты прозвали его в свое время «ночным губернатором Петербурга». Сейчас он находится в колонии за другие преступления.

Галина Старовойтова почти десять лет работала депутатом Верховного совета СССР и Государственной думы России, а также руководила партией и движением «Демократическая Россия».