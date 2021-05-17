Мосгорсуд отложил на 9 июня рассмотрение иска о признании экстремистскими организаций, связанных с Навальным

Мосгорсуд отложил на 9-е июня рассмотрение иска о признании экстремистским Фонда борьбы с коррупцией и других организаций, связанных с политиком Алексеем Навальынм. Прокуратура приобщила к делу дополнительно 6 томов, — рассказал адвокат Иван Палов.

Алексей Навальный через адвокатов попросил разрешение участвовать в заседании Мосгорсуда, но это обращение пока не рассмотрено. Тем временем газета «Коммерсантъ» изучила более 2 тысяч страниц не засекреченных документов, чтобы понять, на чем основаны обвинения прокуратуры. С публикацией ознакомился Лев Гулько.

Напомним, — российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.

