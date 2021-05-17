Подозреваемый в убийстве троих человек в Екатеринбурге сейчас находится в больнице на операции

По предварительным данным в него выстрелили из пистолета при задержании.

В сквере неподалёку от железнодорожного вокзала Екатеринбурга полицейские задержали мужчину с ножом. Очевидцы рассказывали местному интернет-портал Е1, что после приезда людей в форме оттуда звучали выстрелы, а пройти в сквер нельзя, поскольку он оцеплен следователями.

Изначально издание также писало, что неизвестный мужчина нападал там на прохожих. В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили. В Следственном комитете объявили, что в сквере у вокзала несколько человек устроили ссору на почве распития спиртных напитков. Про версию о конфликте позже рассказал и представитель регионального управления МВД Валерий Горелых. ВСТАВКА_Горелых (20) «Личность задержанного полиция уже установила. Это житель Туринского района Свердловской области, гражданин Кукушкин, 1987 г. р, ранее не судимый и официально не трудоустроенный. По оперативным сведениям, в компании, участниками которой были и погибшие, и задержанный, мог произойти конфликт, который перешел в поножовщину».

Представитель МВД добавил, что при задержании подозреваемый напал с ножом и на полицейских, из-за чего они были вынуждены стрелять из табельного оружия. По данным полиции, у нападавшего также было ножевое ранение.

Как сообщают источники агентства ТАСС, Кукушкин сейчас госпитализирован и находится без сознания.

По факту произошедшего завели два уголовных дела. Первое по статье об убийстве двух и более лиц, а второе – о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.