В России планируют ужесточить правила покупки оружия. Соответствующий закон уже внесен в Госдуму

Согласно пояснительной записке, которая есть в распоряжении агентства ТАСС, в первую очередь изменения коснутся требований выдачи медицинских справок. Так, теперь получить соответствующее заключение можно будет только в государственном или муниципальном медучреждении. В справке должны быть указаны результаты химико-токсикологической экспертизы на предмет наличия в организме наркотических веществ. Кроме того, осмотр психиатра и нарколога надо будет проходить исключительно по месту регистрации гражданина.

При этом документы больше не надо будет предоставлять в бумажном виде. Они будут передаваться в систему Росгвардии в электронном формате. Если по итогам планового обследования будут выявлены заболевания, не позволяющие гражданину владеть оружием, то это сразу отразится в электронном реестре. В таком случае лицензия на ношение оружия будет приостановлена, само оружие изъято, а владелец обязан в течение месяца пройти внеочередное обследование в мед учреждении.

Отдельно в проекте закона прописано, что планируется ввести электронный учет патронов, оружия и его владельцев, который будет находиться в распоряжении Росгвардии.

В Кремле по поводу инициативы депутатов отметили, что закон предстоит тщательно проработать, чтобы не навредить интересам граждан, но при этом безопасность мирных людей должна быть на первом месте.

После трагедии в Казани в российских школах и детских лагерях будут введены новые требования по обеспечению безопасности, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично контролировать оказание помощи пострадавшим. В Казани в результате стрельбы в гимназии №175 погибли 9 человек. Больше 20 получили ранения. 8 тяжелораненых перевезли на лечение в Москву.