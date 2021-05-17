Рейтинг «Единой России» в Москве за 4 месяца до выборов в Госдуму упал до 15%. Это следует из опроса «Левада-центра»*, внесенного Минюстом в реестр иностранных агентов.

Если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, «Единую Россию» поддержали бы всего 15% москвичей. Если считать только тех жителей столицы, которые точно собираются прийти и проголосовать, рейтинг «Единой России» будет выше – 28%, но это все равно заметно контрастирует с результатами выборов в Госдуму в 2016 году – тогда единороссы получили в Москве 38%.

Заместитель директора Левада-центра Денис Волков отмечает, что уровень поддержки «Единой России» в Москве идет на спад уже несколько лет.





За ЛДПР сейчас проголосовали бы 19% москвичей, из тех, кто точно придет на участок – в 2016 году за нее отдали голос 13% жителей столицы. КПРФ сейчас получили бы 12%, а на прошлых выборах их результат был на два процентных пункта больше. «Справедливая Россия» заметно укрепила свои позиции за прошедшие годы – сейчас бы ее в бюллетене выбрали 11% москвичей, в 2016 году их было 6,5%.Ее догоняет «Яблоко», представителей которого в нижней палате парламента в текущем созыве нет.

Больше половины респондентов в принципе не знают, когда состоятся выборы в Госдуму. Прийти на избирательные участки собирается всего треть опрошенных. Примерно столько же москвичей делать этого не планируют.



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объясняет рост популярности своей партии в Москве информированностью горожан и желанием позитивных перемен.

Жириновский рассчитывает, что на предстоящих выборах ЛДПР будет как минимум на втором месте. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов считает вполне закономерным разочарование в «Единой России». При этом он не доверяет данным опроса. В частности, в том, что касается роста рейтинга ЛДПР.



В свою очередь, лидер Яблока Николай Рыбаков сказал Эху, что популярность его партии растет не только в Москве. По его словам, люди хотят видеть в парламенте представителей реальной оппозиции.



