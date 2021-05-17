«Ъ»: Саммит Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в Швейцарии

До предложенной США даты проведения встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена остается меньше месяца, однако РФ до сих пор не дала официального согласия на саммит. Источники «Ъ» в российских госструктурах говорят, что решение во многом будет зависеть от намеченных на 19–20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Если же Москва даст добро на саммит, то состояться он может, по данным «Ъ», в Швейцарии.